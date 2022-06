Napoli, rapinate due 23enni in via Ferrante Imparato: costrette a scendere dall'auto con una pistola

Questa notte due 23enni napoletane sono state rapinate in via Ferrante Imparato, zona industriale di Napoli. Erano in auto e sarebbero state affiancate da due sconosciuti a bordo di uno scooter. Armati di pistola hanno abbandonato lo scooter in strada e costretto le due donne ad uscire dall’auto. Sono poi fuggiti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Poggioreale. Grazie al coordinamento della centrale operativa del Comando Provinciale di Napoli, i militari hanno poi rinvenuto l’auto sottratta. Era in via Parco Panorama, nel comune di Volla. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i due rapinatori.