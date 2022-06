Napoli, punta arma in faccia a titolare e dipendente di un pub: il video su social

Uno è entrato armato di pistola e con il volto coperto dal casco integrale e alla mascherina. Ha puntato l'arma in faccia al titolare e ad una dipendente intimando di consegnare l'incasso. L'altro, il complice, a bordo di uno scooter, attendeva all'esterno pronto per la fuga. Le immagini choc della rapina sono state caricate sui social media e segnalate da molti utenti al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, su territorio napoletano.

Il fatto si è verificato lo scorso sabato sera nel quartiere Pianura dove due banditi hanno rapinato un pub della zona Dopo aver messo a segno il colpo, i due sono fuggiti. Poco dopo, sul posto sono giunti i carabinieri. La refurtiva è ancora da quantificare e sono partite le indagini per svelare l'identità del criminale.

«L'ennesima tragedia è dietro l'angolo. Gente che se ne va in giro armata, seminando terrore e panico. Derubano la gente che lavora, non esitano a puntare armi contro gente perbene o anche bambini, come accadde durante la rapina alla pizzeria 'Un posto al solè a Casavatore. Nessuno è più al sicuro, in nessun momento. Prefetto e Questore devono studiare un piano strategico per fermare questa ondata di criminalità e violenza ed il Ministro Lamorgese deve trasformare in fatti concreti le promesse fatte. Ad oggi non si percepisce alcun miglioramento sulla sicurezza sul territorio nonostante innumerevoli annunci di maggiore videosorveglianza e più uomini delle forze dell'ordine per strada», ha dichiarato Borrelli.