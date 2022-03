Sanzionata a Poggioreale una autorimessa per la presenza di manufatti in amianto. L'officina di circa 70 metri quadrati era utilizzata per i reati di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e immissione in atmosfera. Per l'esercizio di attività abusiva e l'assenza di passo carrabile e di autorizzazione sanitaria, è stato multato il titolare. Elevate anche 10 multe per violazioni al codice della strada.