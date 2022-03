Napoli, dieci imprese per recuperare il Palastadera: impianto sportivo chiuso dal 2017

Dopo anni di buio si riaccende la speranza per il Palastadera, il grande impianto sportivo comunale di Poggioreale, quartiere nella zona orientale di Napoli. Sono ben dieci le offerte presentate a Palazzo san Giacomo in risposta alla manifestazione di interesse dello scorso dicembre per l'affido del bene pubblico di via Stadera 60b.

Una corsa piena di ostacoli. A gennaio 2020 - poco prima dell'onda Covid - il Comune aveva lanciato la prima gara che non aveva visto partecipanti. Una nuova procedura è stata lanciata a dicembre del medesimo anno ma anche questa è andata deserta. Esattamente un anno dopo, a dicembre 2021, il Comune ha avviato l'iter per scegliere le imprese interessate a partecipare alla successiva procedura negoziata. Dunque, dieci realtà possono proseguire nell'iter. Sul piatto: l'affidamento in concessione della struttura per un periodo di venti anni, della sua gestione, degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione nonché della progettazione.

Si sceglierà seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore della concessione è di cinque milioni e 388mila euro. Il canone mensile è stato fissato in 1.500 euro per i primi tre anni e 1.875 dal quarto in poi. Per utilizzare il bene sono necessari lavori per un importo stimato in 600mila euro. Sono dettagli che emergono dagli atti del servizio comunale 'Tecnico impianti sportivi'. Nei documenti si evidenzia che chi prenderà in affido il Palastadera dovrà occuparsi anche di promuovere le pratiche sportive, motorie, ricreative e sociali e di valorizzare l'impianto di Napoli Est come luogo di aggregazione sociale «anche promuovendo attività e manifestazioni complementari» nonché di coinvolgere «l’associazionismo sportivo volontario radicato nel territorio» della IV municipalità.

Il Palastadera, realizzato negli anni Ottanta del Novecento, è costituito da diversi grandi spazi. Un parcheggio nel piano interrato, una palestra di 250 metri quadrati al piano terra con spogliatoi e vari locali. Il primo piano dà spazio al campo da basket e pallavolo, alla tribuna da cento spettatori e a un secondo campo più piccolo. A disposizione anche la terrazza utile per altre discipline. L'intera struttura comunale necessita di interventi di restyling e di messa in sicurezza.

L'impianto di via Stadera risulta chiuso dal 2017 dopo essere stato affidato per anni alla società Coni Servizi e a varie realtà sportive. In più occasioni i residenti hanno chiesto alle istituzioni locali di lavorare per restituire al quartiere il tempio per lo sport. Tra passaggi burocratici e tempistiche per i lavori, l'impianto potrebbe tornare fruibile nel giro di un paio di anni.