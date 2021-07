La polveriera Fincantieri, ora si muove la Regione Campania

Protesta ad oltranza in Fincantieri, gli operai restano in stato di agitazione e oggi non ci sarà il varo del troncone francese FlotLog. Intanto la Regione chiede ai vertici dell'azienda di Trieste un incontro chiarificatore. Dopo la manifestazione sulla statale sorrentina del 21 luglio scorso, gli animi di sindacati e operai erano tutt'altro che sereni. Il rientro in fabbrica non era stato dei migliori, tanto che le Rsu Fim-Cisl, Fiom-Cgil e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati