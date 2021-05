Pompei, furbetti del cartellino: 17 comunali condannati per truffa

C'era chi timbrava e andava a fare la spesa, chi trascorreva più tempo al bar che in ufficio, chi ancora strisciava il badge anche di domenica, mentre andava ad ascoltare la Supplica al Santuario o a giocare ai videopoker. Ma soprattutto, c'era chi risultava in ufficio, pur non essendosi mai recato a Palazzo De Fusco, grazie alla complicità di qualche collega che marcava il cartellino al posto suo. Alla fine, è arrivata la condanna per 17 dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati