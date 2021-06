Pompei, blitz dei caschi bianchi nella movida: controlli straordinari contro i baby bulli

Blitz dei vigili urbani nella movida all'ombra del Santuario: controlli straordinari contro i baby bulli. 200 le persone controllate e 42 le violazioni accertate e sanzionate. I controlli straordinari di piazza Bartolo Longo, piazza Falcone e Borsellino e viale Mazzini, nelle ore notturne, sono stati disposti dal sindaco Carmine Lo Sapio per prevenire le azioni violente dei baby bulli tra i baretti che, con l'avvicinarsi dell'abolizione del coprifuoco - ipotizzato per la Campania il 21 giugno - potrebbero ritornare a terrorizzare gli adolescenti pompeiani.

La polizia municipale, agli ordini del colonnello Gaetano Petrocelli, ha schierato sul campo 4 auto e due moto che, coordinate dal maggiore Ferdinando Cataldo, hanno controllato 200 persone, 96 veicoli - tra auto, moto e minicar- elevando 36 verbali per varie violazioni al codice della strada e per violazione del coprifuoco. Inoltre, i caschi bianchi hanno controllato 11 attività commerciali - tra bar, ristoranti e pizzerie - riscontrando in 6 di loro illeciti amministrativi. Il colonnello Gaetano Petrocelli ha assicurato che i controlli straordinari nella movida della città degli Scavi continueranno anche nei prossimi giorni.