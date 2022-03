Napoli, ancora un furto nel cimitero di Ponticelli: si attende la videosorveglianza

Furto al cimitero di Ponticelli, quartiere nella periferia orientale di Napoli. Nelle ultime ore ignoti si sono introdotti nella struttura comunale di via Argine facendo razzia di vasi portafiori in metallo. É l'ennesimo episodio che si registra nell'arco di poche settimane.

Sono due gli edifici interessati dall'ultimo furto che potrebbe essere avvenuto nel pomeriggio di ieri o la scorsa notte, ovvero i momenti in cui il camposanto non è presidiato dai dipendenti comunali. Ad accorgersi dell'anomalia è stato il dipendente comunale che, nel momento in cui ha preso servizio poco prima delle ore 7 di questa mattina, ha notato che il cancello dell'ingresso posteriore era aperto e che mancava il pesante lucchetto. Nella successiva perlustrazione del cimitero il custode ha notato che sono stati portati via centinaia di portafiori in rame presso due strutture private, ovvero le congreghe di Sant'Anna e quella del Santissimo Rosario. I delinquenti hanno messo le mani anche su quattro cappelle esterne nell'area più antica del camposanto di Napoli Est. Sul luogo sono intervenuti gli operatori delle forze dell'ordine. Il dipendente comunale ha presentato formale denuncia così come da protocollo: un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dagli occhi elettronici a servizio di alcuni esercizi commerciali a ridosso.

I casi precedenti risalgono al periodo natalizio. I primi di gennaio il vicesindaco del Comune di Napoli Maria Filippone e l'assessore con delega ai cimiteri Vincenzo Santagada hanno visitato il cimitero promettendo l'installazione di un impianto di videosorveglianza utile a fermare i numerosi episodi di sciacallaggio registrati negli ultimi anni.