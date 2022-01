Positiva al Covid con un green pass falso, a passeggio sul Corso Secondigliano: denunciata

Una donna di 31 anni, di Napoli, è stata denunciata dalla Polizia per non aver osservato il previsto periodo di isolamento dopo essere risultata positiva al virus Cov-Sars 2. La donna è stata fermata questa notte in corso Secondigliano durante controlli ed ha mostrato ai poliziotti un test negativo effettuato il 27 dicembre, affermando che non vi erano ulteriori certificazioni.

I poliziotti l' hanno denunciata per violazione dell' isolamento e false dichiarazioni a pubblico ufficiale.