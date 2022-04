Positivo al Covid viaggia in autostrada con camion sovraccarico: denunciato 52enne napoletano

Fermato per il sovraccarico di lastre di vetro nel suo autocarro in un'area di servizio dell'autostrada A24 si è scoperto che stava lavorando nonostante fosse positivo al Covid dopo le tre dosi: un 52enne residente nella provincia di Napoli nella serata del 6 aprile è stato denunciato da una pattuglia della sottosezione polizia stradale di L'Aquila Ovest, impegnata in un servizio di controllo ai veicoli in transito sull'autostrada.

APPROFONDIMENTI LA TRUFFA Truffe green pass, soldi in cambio di falsi certificati: indagato... IL CASO Mascherine, addio dal 1 maggio anche al chiuso o ci sarà una... L'EPIDEMIA Mascherine, Andreoni avverte: «Non si tocchi l'obbligo di...

L'autotrasportatore è stato multato per l'inosservanza dell'art. 167 del codice della strada per il sovraccarico del mezzo e denunciato per la violazione della misura dell'isolamento discendente dall'accertata positività al Covid-19.

Allo stesso è stato intimato di recarsi nel minor tempo possibile, con il tragitto più breve, presso un luogo idoneo dove osservare la misura dell'isolamento.