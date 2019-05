Nel vano motore dell'auto 30 panetti di hashish con la scritta «London»

Venerdì 24 Maggio 2019, 14:56

Carlo Cavaliere, 31enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli mentre transitava in auto con due amici di 29 e 40 anni.Perquisito, Cavaliere è stato trovato in possesso di una dose di cocaina che nascondeva nel calzino e di tre chili di hashish suddivisi in 30 panetti e con la scritta «London» che portava occultati nel vano motore della vettura.Il tutto è stato sequestrato insieme a 100 euro ritenuti di provenienza illecita.Cavaliere è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e tradotto in carcere, i due amici denunciati a piede libero per il medesimo reato.