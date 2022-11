Napoli, Pozzuoli e Pompei, movida sorvegliata: i controlli della polizia

Altri controlli sono stati eseguiti dalla polizia. A Pozzuoli identificate 169 persone, controllati 20 veicoli e un centro scommesse al corso della Repubblica, dove gli operatori hanno riscontrato l’assenza del titolare della licenza o di suo rappresentante: per questo motivo lo hanno denunciato sanzionandolo anche per mancata esposizione del materiale informativo volto ad evidenziare i rischi della ludopatia. A Pompei altro servizio straordinario di controllo del territorio: identificate 88 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, controllati 41 veicoli ed è stata contestata una violazione del codice della strada per mancata revisione periodica.

Controlli anche in città, a Napoli. Nella zona di Chiaia identificate 39 persone, controllati 8 veicoli, contestate 6 violazioni del codice della strada per sosta vietata e rimosso un veicolo in divieto di sosta. Denunciato un 37enne, parcheggiatore abusivo. Al Vomero identificate altre 10 persone.