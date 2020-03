Pozzuoli, giornalista minacciato da un pregiudicato nel rione dei 600 alloggi

Un cronista, Gennaro Del Giudice, secondo quanto riferito in un suo post su Facebook, ha ricevuto minacce da un pregiudicato, mentre stava raccogliendo documentazioni su un raid malavitoso verificatosi ieri pomeriggio nel quartiere di Monterusciello, nella zona di Pozzuoli nota come «600 alloggi». Il pregiudicato contro cui è stato diretto il raid, fermato dai carabinieri, ha diretto pesanti parole di intimidazioni al Del Giudice, facendo riferimento anche a precedenti fatti riportati dal cronista.





Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, appreso delle minacce ricevute da Del Giudice, direttore di «Cronaca flegrea», notiziario online, gli ha espresso pieno sostegno: «Solidarietà e vicinanza da parte mia, dell'Amministrazione e dell'intero Consiglio comunale al giornalista Gennaro Del Giudice, da sempre impegnato con il suo lavoro da cronista nella denuncia di camorra e criminalità organizzata. È stato raggiunto da intimidazioni inquietanti. Siamo tutti al suo fianco e questi avvenimenti devono spronarci a rispondere con più determinazione e fermezza alla sfida lanciata della malavita organizzata. Nessun passo indietro davanti ad episodi simili. Caro Gennaro siamo al tuo fianco e pronti davanti a te per qualsiasi battaglia in nome della legalità per la città di Pozzuoli», ha concluso Figliolia. © RIPRODUZIONE RISERVATA