Pozzuoli, rubava energia elettrica alla rete pubblica: arrestato 47enne

Furto di energia elettrica, 47enne arrestato dai Carabinieri della stazione Pozzuoli e personale tecnico Enel hanno rilevato in un negozio in Via degli Imperatori un consumo anomalo di corrente elettrica.

Secondo quanto accertato, il titolare aveva allacciato l’impianto che illuminava la sua attività direttamente alla rete pubblica. Il contatore non registrava alcun consumo ma i controlli hanno documentato che nelle casse del fornitore mancassero circa 8mila euro. L’uomo è stato arrestato per furto. E’ ora in attesa di giudizio.