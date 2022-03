Chirurgia ginecologica, al Moscati operazioni mini-invasive senza incisioni

Una tecnica ultra-mininvasiva che consente di eseguire interventi laparoscopici senza incisioni sull'addome è stata adottata con successo dall'Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'azienda ospedaliera «San Giuseppe Moscati» di Avellino. Le prime due pazienti di 40 e 43 anni a beneficiare di questa nuova tecnica, sono state dimesse in ottime condizioni dopo aver subito rispettivamente la rimozione dell'utero di circa 300 grammi e la rimozione di una cisti ovarica dermoide dal diametro di 10 centimetri.

Le operazioni sono state effettuate giovedì scorso e le pazienti hanno potuto beneficiare non soltanto del vantaggio estetico legato all'assenza di cicatrici, ma anche di un breve decorso post-operatorio. La procedura, denominata V-Notes è importato dal Belgio e quello di Avellino è tra i pochissimi centri in Italia a rendere possibile questo tipo di approccio chirurgico.

«Non è una procedura semplice -spiega Elisiario Struzziero, primario di ostetricia e ginecologia che ha effettuato i due interventi coadiuvato dal ginecologo, Mario Ardovino- perché richiede un adeguato training. Con questa tecnica è possibile eseguire l'asportazione dell'utero e degli annessi in pazienti affetti da patologie benigne. In particolare -conclude Struzziero- la V-Notes può essere privilegiata per quelle pazienti con comorbidità respiratorie in quanto il ricorsoi ad una minore pressione di anidride carbonica, usata per distendere l'addome, può essere meglio tollerata rispetto alla chirurgia laparoscopica tradizione».