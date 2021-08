Pozzuoli, falò e spiagge vietati nella notte di Ferragosto

Fuochi e falò vietati nella notte di Ferragosto su tutte le spiagge di Pozzuoli nella notte di ferragosto. Lo ha disposto il sindaco, Vincenzo Figliolia, che oggi ha firmato l'ordinanza: interdizione assoluta, alle spiagge libere del territorio comunale nella notte di ferragosto, dalle 21 di sabato 14 alle 6 di domenica 15 agosto. Niente bivacchi, accensioni di braci o altro.

Fuochi e falò vietati anche sugli arenili in concessione. «Considerata l'usanza, diffusa soprattutto tra i giovani, di festeggiare l'arrivo del Ferragosto sulle spiagge e visto che siamo ancora in emergenza sanitaria, vogliamo in particolare evitare, così come abbiamo fatto lo scorso anno, che si formino rischiosi assembramenti», spiega il primo cittadino che ricorda: «C'è anche una nota dell'Asl che raccomanda per questi giorni di festa maggiore attenzione e il ricorso ad azioni di contrasto alla diffusione del coronavirus. Purtroppo, non ci possiamo ancora permettere rilassamenti da questo punto di vista. Faremo dei controlli con le forze dell'ordine sull'intero litorale a salvaguardia della sicurezza e della salute di tutti». A Pozzuoli, tra l'altro, per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia salta la festa dell'Assunta sul molo caligoliano con il tradizionale "palo della cuccagna".