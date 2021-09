Premio bontà a Venezia e l'omelia di don Merola diventa virale sui social

«Chiese aperte fino a tarda sera non come uffici». Il monito del sacerdote anticamorra diventa virale sui social. A Venezia, per ritirare il premio «Bontà del Comitato della Croce», l'omelia di don Luigi Merola diventa virale. «Ognuno deve fare la propria parte».

«I magistrati fanno i chirurghi, tagliano, ma non possono curare. Quello che dovrebbero fare i preti. Dovrebbero tornare ad aprire gli oratori e le chiese fino a tarda sera, ma non come musei o come uffici. Noi così dobbiamo togliere la manovalanza alla camorra».