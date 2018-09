Preso con l'auto rubata: un jammer annienta l'antifurto satellitare

Mercoledì 12 Settembre 2018, 14:08 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2018 14:14

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Poggioreale hanno arrestato Pasquale De Micco, 45 anni, napoletano per il reato di furto aggravato. Mentre percorrevano la strada Vicinale Mulino Annunziata, che collega Ponticelli a Casoria, i poliziotti hanno incrociato un'auto Nissan Qashqai seguita da un’altra autovettura, che alla vista della pattuglia ha arrestato immediatamente la marcia. Il conducente del Qashqai ha abbandonato l’auto tentando di raggiungere i complici che lo seguivano sull’altra macchina, i quali invece riuscivano a fare inversione e a scappare.Il 45enne ha tentato di scappare a piedi ma è stato inseguito e bloccato all'interno di un canale di irrigazione dove si era nascosto per far perdere le sue tracce. Gli agenti hanno accertato che l’auto era stata rubata poco prima in Ottaviano. L’auto recuperata presentava evidenti segni di forzature ed all’interno era stato installato un Jummer, collegato alla presa accendisigari dell’auto che disturbava le frequenze del segnale dell'antifurto satellitare; inoltre il ladro aveva anche una schede codificata elettronicamente ed appositamente clonata per consentire l'accensione del veicolo, il tutto sottoposto a sequestro. L’uomo è stato arrestato.