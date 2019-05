Giovedì 9 Maggio 2019, 14:57

“Continuano a pervenirci segnalazioni dei disagi che la cittadinanza è costretta a subire a causa della prepotenza incivile dei “fujenti” che, in maniera del tutto abusiva e illegittima, mandano in tilt le strade della città. Uno degli ultimi casi si è verificato in via Frediano Cavara, a due passi da via Foria. In questo caso hanno addirittura bloccato la strada con una catena sorretta da paletti che hanno installato in maniera completamente abusiva”. La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e dal consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini. “Il caso di via Cavara è solo uno dei tanti. Nelle ultime settimane la situazione è risultata fuori controllo con decine di testimonianze di strade chiuse, processioni abusive, schiamazzi e altri disagi che la cittadinanza è costretta a subire a causa di questi soggetti. Abbiamo il massimo rispetto della religiosità e della fede nella Madonna ma questa non deve tradursi nella scusante per fare i propri comodi e per arrecare disturbo al prossimo”.