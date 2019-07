Martedì 2 Luglio 2019, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' entrato subito nel vivo il processo d'appello sulla morte di Alessandra Madonna, la ballerina di Melito travolta e uccisa (nel settembre del 2017) dall'auto del suo ex fidanzato Giuseppe Varriale, 28 enne condannato in primo grado per omicidio stradale. Il procuratore generale ha chiesto la riproposizione del vecchio capo di imputazione, omicidio volontario in luogo dell'omicidio stradale, con la conseguente condanna a venti anni di reclusione. In primo grado Varriale è stato condannato a 4 anni e 8 mesi per omicidio stradale. Il processo si celebra con il rito abbreviato presso la quinta sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli.