Qualiano, sequestrato un chilo di cocaina: arrestati due uomini e una donna

Blitz anti droga dei carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli che dalla città flegrea sono arrivati fino a Qualiano. A finire in manette per produzione, traffico e detenzione di droga Gennaro Alfano, 30enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine, Pasquale Lucci, 42enne di Qualiano anche lui noto e la madre incensurata di quest’ultimo che di anni ne ha 68 e vive insieme al figlio.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, a piazza Garibaldi mercatino degli stracci, bivacchi, risse e... PORTOGALLO Otto tonnellate di cocaina nascoste in un container tra i caschi di... L'ARRESTO Scampia, guida senza patente ed in possesso di droga: denunciato...

I carabinieri li hanno notati nella zona di Pozzuoli non troppo lontano da via Miliscola e li hanno seguiti per poi fermarli. Nelle tasche di Lucci 135 grammi di cocaina suddivisi in involucri sottovuoto. Anche Alfano ha due involucri di carta gommata e all’interno ci sono altri 10 grammi della stessa droga. Scattano le perquisizioni e nell’abitazione di Qualiano i Carabinieri trovano altri 950 grammi di cocaina suddivisi in 10 involucri.

Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto e sequestrato materiale per il confezionamento, attrezzatura per il sottovuoto che i Carabinieri hanno trovato ancora calda, un sistema di video-sorveglianza composto da 5 videocamere e un monitor.

L’arrestata è stata trasferita nel carcere femminile di Pozzuoli mentre gli altri 2 sono finiti a Poggioreale.