Scampia, guida senza patente ed in possesso di droga: denunciato 28enne napoletano

Controlli da parte del personale della polizia municipale, unità operativa Scampia, unitamente agli agenti motociclisti del gruppo intervento territoriale , sono stati effettuati in piazza Giovanni Paolo II a Scampia. Venti sono stati i verbali emessi per l’inosservanza del codice della strada e sequestrati nove veicoli, sei per la mancanza di copertura assicurativa e tre per guida senza patente. Durante i controlli è emerso che un ciclomotore guidato da un minore, G.B. residente a Napoli, era già ricercato per un precedente reato. Sempre alla guida di un motoveicolo, veniva fermato E.R., napoletano di 28 anni il quale, oltre a guidare il veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e senza aver mai conseguito la patente di guida, risultava in possesso di quindici dosi di crack e tre di hashish pronte per la vendita.

APPROFONDIMENTI L'ARRESTO Scampia, arrestato pusher con 12 bustine di marijuana L'OPERAZIONE Napoli, sigilli a manufatti abusivi utilizzati come canili a Scampia LO STUPEFACENTE Napoli, Scampia: 16 anni e tre varietà di droga da spacciare....

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il soggetto veniva denunziato a piede libero e la droga in suo possesso sequestrata. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni.