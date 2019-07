Quarto, violata l’area archeologica della Féscina

Sabato 13 Luglio 2019, 18:22

Vandali in azione in una delle aree archeologiche tra le più significative del comprensorio flegreo.Si tratta della necropoli della Féscina nel comune di Quarto, celebre per il singolare mausoleo funerario a cuspide piramidale d’ispirazione orientale risalente al I sec. d.C. , dove parte della recinsione metallica, posta a protezione del sito, è stata divelta.Diverse le ipotesi del gesto: da un rinnovato interesse dei tombaroli per l’area sepolcrale, in realtà più estesa di quella già riportata alla luce, alla necessità di riparo da parte di extracomunitari o senza fissa dimora o ancora per vandalismo.​Resta, tuttavia, il gesto deprecabile che rammarica quanti, associazioni del territorio, istituzioni e cittadini si sono prodigati negli ultimi anni per il rilancio del monumento flegreo, ancora poco conosciuto ma dal 2019 parte degli itinerari UNESCO, segnalati dalla Città Metropolitana di Napoli per la promozione e la valorizzazione del territorio.