Domenica 17 Giugno 2018, 20:25 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2018 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Querelle giudiziaria "Casaleggio-Ferrillo", domani l'ennesima udienza ad Aversa. Nella lista testi figura il ministro Luigi Di Mario, capo politico del Movimento Cinque Stelle. Il caso giudiziario nacque dopo la querela per diffamazione presentata, nel gennaio del 2015, da Gianroberto Casaleggio nei confronti di Angelo Ferrillo, attivista di Terra dei fuochi e vincitore delle primarie del Movimento durante le elezioni regionali del 2015. Con la morte di Casaleggio padre, il figlio Davide, costituitosi parte civile, ha dato seguito al procedimento. Secondo quanto dichiarato da Ferrillo, domani Di Maio "non sarà presente in tribunale per la quinta volta poiché ha presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento".