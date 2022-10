«Qui non si vendono spinaci»: il cartello del fruttivendolo contro la paura di intossicazione da mandragora

«Qui non si vendono spinaci»: è il cartello contro la paura, dal tono perentorio, apparso questa mattina tra le cassette di ortaggi e verdura. La trovata di un fruttivendolo napoletano escogitata per attirare clienti spaventati dal rischio di finire in ospedale, come accaduto a 10 uomini e donne nell'area flegrea. Tutti intossicati da una pianta velenosa, la mandragora, probabilmente scambiata per spinaci, appunto, immessa sul mercato e acquistata nei negozi sotto casa nell'area flegrea.

Sono almeno quattro le province interessate dall'allarme: Napoli, Caserta, Salerno e L'Aquila. In tutte procedono i controlli, la distruzione dei fascetti pericolosi e gli accertamenti sull'intera filiera da parte degli ispettori delle Asl, dei carabinieri delle locali stazioni e, soprattutto, dei militari del Nas che puntano a capire quanto avvenuto nell'ambito dell'indagine aperta già ieri, subito dopo i primi ricoveri a Pozzuoli. Due degenti restano in ospedale: un 44enne intubato e trasferito a Giugliano in Campania, e un 85enne, ma in via di dimissioni, al "Santa Maria delle Grazie".