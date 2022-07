Raccolta differenziata, a Bacoli la nuova App di Flegrea Lavoro spa

A Bacoli una App per la raccolta differenziata: la Flegrea Lavoro spa, l’azienda di igiene urbana del Comune, lancia un nuovo strumento interattivo che riunisce in una piattaforma molteplici servizi. Consente ai cittadini di prenotare e gestire il ritiro degli ingombranti, di segnalare i disservizi con una foto e, attraverso la sezione news, indica scelte sostenibili. Ma non solo. Per una funzionalità ottimale, è stata creata una partnership con l'APP Junker, un “tutor” intelligente che riconosce i prodotti e spiega come conferirli correttamente, distinguendo i materiali che lo compongono. Grazie a tale strumento sarà sufficiente inquadrare il codice a barre dell’imballaggio, per conoscere i materiali di cui è composto e la modalità di conferimento.

Al primo click per la lettura del codice a barre sarà chiesto di installare l'App Junker, dichiarando che si è un utente del Comune di Bacoli con la convenzione attiva. La App di Flegrea Lavoro - gratuita e scaricabile sull'Apple store iOS e il PlayStore Android - è stata creata dallo sviluppatore Salvatore Varchetta. «Un’iniziativa lodevole che va nella direzione intrapresa dal Comune di Bacoli della sostenibilità, grazie al costante incremento della raccolta differenziata - dichiara il primo cittadino, Josi Gerardo Della Ragione - I dati dell’ultimo mese dimostrano che Bacoli continua ad attestarsi su percentuali molto alte di raccolta differenziata, con l’83% conseguito nel mese di giugno. Contiamo di incrementare sempre più i servizi all’utenza attraverso iniziative sempre più green».

«Continuiamo a lavorare per la città ed i cittadini - afferma Valentina Sanfelice di Bagnoli, amministratore unico della Flegrea Lavoro spa - semplificando la raccolta differenziata e rendendo l’ambiente sempre più sostenibile. Grazie a Junker possiamo aumentare la consapevolezza dello smaltimento dei vari prodotti e garantire una città più pulita». «L’attenzione degli italiani nei confronti dell’ambiente sta crescendo rapidamente - sottolinea Noemi De Santis, co-fondatrice di Junker - Con la nostra App vogliamo contribuire a valorizzare questa sensibilità, dimostrando che praticare la sostenibilità nella vita quotidiana è non solo possibile, ma anche facile e divertente. Siamo molto orgogliosi di mettere a disposizione dei cittadini e delle amministrazioni la miglior tecnologia disponibile, per differenziare senza più dubbi o errori».