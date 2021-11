Raccordo Pianura Vomero, lettera a Manfredi «Grave pericolo per la pubblica incolumità»

Questa mattina, a causa del maltempo, non hanno tardato a palesarsi, i soliti e sempre più gravi, problemi di viabilità e di sicurezza stradale che affliggono, oramai da anni, la città di Napoli. Le strade versano in condizoni disastrose e indegne per una popolazione e per una città che meriterebbero certamente più cura e manutenzione, in primis per la sicurezza dei cittadini. Proprio a causa di questi continui dissesti, l'avvocato Ilaria Sacco, ha richiesto al neo sindaco, mediante una lettera, di dare priopìrità assoluta, proprio all'incolumità dei cittadini.

«Le scrivo innanzitutto nella mia qualità di privato cittadino prima che di avvocato per portare alla Sua attenzione la situazione di grave disagio e soprattutto di pericolo che puntualmente si presenta sull’asse viario in oggetto ogniqualvolta vi sono fenomeni di pioggia. Mi riferisco in particolare al fatto che in più tratti, sia in direzione da via Pigna verso Pianura che in senso opposto, si assiste ad accumuli di acqua piovana di altezza di decine di cm che invece di essere scaricati opportunamente aldifuori del manto stradale ristagnano per giorni e giorni provocando così pregiudizio non solo per la sicurezza dei guidatori, costretti ad attraversare tali laghi rischiando aquaplanig et similia ma altresì brusche frenate, ma soprattutto la corrosione dei materiali costituenti per l’appunto l’asse in questione; sono infatti certa un ingegnere strutturista che si rechi in loco non necessiti di fare alcun saggio ma già ad occhio riscontri la veridicità di quanto da me segnalatoLe e faccia proprie le mie preoccupazioni. Nell’interesse, non solo personale, vorrei solo evitare di finire come a Genova! Le chiedo di attivare con immediatezza tutte le verifiche del caso soprattutto alla stregua del fatto che recentissimamente, ma lo è quasi annualmente tanto che davvero non comprendo a questo punto per far cosa visto che il problema è lì sotto gli occhi di tutti irrisolto da anni!!»

Prosegue la lettera «Tale asse è stato soggetto per l’ennesima volta a lavori di manutenzione per centinaia di migliaia di euro talchè davvero non comprendo come la problematica rappresentatale non sia stata risolta. Prima di arrivare ad interessare la Procura della Repubblica per la verifica della sicurezza pubblica nonché sul collaudo dei lavori e la regolarità della modalità di spesa dei soldi pubblici, confido che attivi tutti i riscontri del caso e possa con immediatezza porvi rimedio. In attesa di Suo cortese, fattivo riscontro porgo cordiali saluti». Questa la lettera dell'avvocato Ilaria Sacco, rappresentante, certamente, il pensiero e la rabbia di molti cittadini, oramai stanchi ed esasperti dalle condizioni della viabilità cittadina.