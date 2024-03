Racket sulle bancarelle a Napoli: 22 condanne

Racket sulle bancarelle della Maddalena. Sono ventidue le condanne firmate nella mattinata di mercoledì 6 marzo dal giudice Fabio Lombardo, al termine del processo che si è concluso con la formula del rito abbreviato (che prevede uno sconto della condanna).

Ecco il dispositivo letto dal giudice: venti anni di reclusione per Massimo Ferraiuolo; 15 anni di reclusione per Ciro Garofalo (in continuazione con una precedente vicenda processuale); 14 anni e 6 mesi per Alberto Virente; 14 anni e 4 mesi per Antonio D'Andrea; 12 anni e 8 mesi per Marco Micillo; 12 anni per Antonietta Virenti; 12 anni per Vincenzo Lucci; 11 anni e 8 mesi per Pasquale Salvia; 10 anni e 8 mesi per Salvatore Ferraiuolo; 10 anni e 8 mesi per Gaetano Gemei; 10 anni e 8 mesi per Gennaro Cappuccio; 10 anni e 8 mesi per Antonio Tubelli; 10 anni per Giovanna Romaniello; 10 anni per Gaetano Della Porta; 9 anni e 10 mesi per Salvatore Ricciardi; 9 anni e 4 mesi per Enzo Barattolo; 9 anni per Rosaria Liguori; 6 anni e 8 mesi per Leonardo Nisi; 5 anni per Alessadro Bilotti (per lui il pm aveva chiesto 12 anni di reclusione, era assistito dal penalista Walter Mancuso); 3 anni e 6 mesi per Daniele Riccio; 3 anni e 6 mesi per Maurizio Virente; sei mesi per Ciro Prestieri.