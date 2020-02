Ragazzina ubriaca, i genitori denunciano la discoteca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una denuncia per aver servito alcolici e superalcolici è stata presentata dai genitori di una ragazza di quindici anni alla polizia. La famiglia è stata chiamata nel corso della notte dagli amici della figlia, perché la giovane era completamente ubriaca, si era sentita male e aveva perso i sensi. La quindicenne successivamente è stata accompagnata dai genitori all'ospedale Santa Maria delle Grazie dove i medici le hanno praticato un lavaggio.I genitori, scampato il pericolo, hanno deciso di non passare sotto silenzio l'episodio e hanno presentato una denuncia. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell'ordine che hanno trasmesso gli atti al Tribunale di Napoli e a quello dei Minori perché si faccia luce su quanto accaduto., una serata come tante ne aveva trascorse. Questa volta però qualcosa è andato storto. La ragazza si è lasciata andare, prima un bicchierino e poi un altro, fin quando non ha cominciato ad avvertire un diffuso malessere. E se la ragazza ha sicuramente sbagliato ad accedere, altrettanto grave è stato il comportamento dei gestori del bar della discoteca che hanno tranquillamente servito alcolici alla minorenne. Fatto sta i genitori, avvertiti dagli amici, hanno trovato la figlia ubriaca e priva di sensi.Appena pochi giorni fa la Questura di Napoli aveva disposto la sospensione per cinque giorni di un locale notturno tra Pozzuoli e Agnano. Un provvedimento che si era reso necessario dopo che, a maggio e ottobre dello scorso anno, si erano verificate delle liti sfociate in violente aggressioni in una delle quali una giovane era stata seguita nel parcheggio della discoteca e malmenata.Nell'ultimo weekend, invece, la polizia municipale di Pozzuoli, diretta dalla comandante Silvia Mignone, ha intensificato i controlli. Sono state ritirate due patenti, mentre tre minori sono stati trovati alla guida ai altrettante vetture. Nella notte tra sabato e domenica, i vigili hanno elevato anche due verbali ai danni di altrettanti locali notturni nella zona tra il centro storico e via Napoli per la musica a alto volume oltre la mezzanotte. Inoltre, sono stati effettuati controlli sul porto e sul lungomare Pertini sia per contrastare la vendita di alcolici ai minori che per stanare i parcheggiatori abusivi.Il Comune ha intensificato i controlli dopo l'episodio di violenza che si è verificato in piazza a mare dove un gruppo di giovani poco più che quindicenni hanno accerchiato e aggredito un coetaneo per futili motivi. «C'è troppa violenza - ha detto il sindaco Vincenzo Figliolia . La polizia municipale, in sinergia con le forze dell'ordine, pattuglierà il territorio. Ma abbiamo bisogno anche di ricominciare a parlare con i nostri ragazzi. Principi e valori nel segno del rispetto per il prossimo, per il bene comune, sembrano scomparire. Ma non tutto è perduto. Con l'aiuto di ciascuno di noi, dalle famiglie alle scuole, ad ogni ambito comunitario e di socializzazione, possiamo e dobbiamo far capire ai ragazzi quanto siano sbagliati certi comportamenti».