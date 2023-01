Ragazzini senza casco fuggono, inseguiti a Napoli e denunciati

In via Bakù a Scampia i poliziotti hanno notato uno scooter con a bordo due ragazzi senza casco. E il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Di qui l'inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, in via Monte San Gabriele e dopo l'impatto contro la volante, i due sono stati bloccati.



Entrambi 19enni napoletani sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ed è stata contestata loro una violazione del codice della strada per mancanza del casco protettivo. Non solo. Con il sostegno di personale della Polizia locale, al conducente sono state contestate tre violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, guida con patente di categoria diversa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.