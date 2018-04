In due accoltellati ai Baretti, aggressori incastrati dal Dna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 19 Aprile 2018, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 08:34

Inchiodati dalle telecamere di videosorveglianza e dal Dna. A poco più di tre mesi dalla notte di sangue che seminò il terrore nei vicoli del divertimento notturno di Chiaia, si stringe il cerchio intorno ai due presunti aggressori. Sono due 21enni già noti alle forze dell'ordine, finiti in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Aggredirono - nella notte tra il 6 e il 7 gennaio scorso - a coltellate altri due ragazzi, di 18 e 19 anni. Nei confronti di un terzo giovane 26enne il giudice per le indagini preliminari ha disposto invece l'obbligo di firma al commissariato.L'indagine. A identificare gli aggressori sono stati gli agenti della sezione di polizia giudiziaria del commissariato San Ferdinando, coordinati dall'ispettore Vincenzo Arrichiello e dall'allora dirigente Maurizio Fiorillo (nominato questore solo pochi giorni fa). Un'indagine da manuale: che ha saputo conciliare i metodi di investigazione tradizionali con le nuove tecnologie a disposizione degli inquirenti. Un ruolo determinante è stato pure svolto dagli esperti della Polizia scientifica guidati dalla dottoressa Imma Esposito.Il raid. La follia dei tre delinquenti si scatenò nel cuore di un sabato sera. Poco dopo la mezzanotte due amici e una ragazza si trovavano in via Carducci, a pochi passi dal liceo Umberto - zona tradizionalmente sempre affollatissima nelle serate del fine settimana - a chiacchierare seduti su una panchina. C'era anche la giovane fidanzatina di uno di loro, che venne infastidita da uno straniero (presumibilmente dell'Est europeo e visibilmente ubriaco). Alla immediata reazione dei due amici - uno dei quali sferrò un pugno al molestatore - si sarebbe scatenata una rissa. Ed ecco comparire il «branco», del quale avrebbero fatto parte anche i tre indagati: Emmanuel Dattilo e Vincenzo Spera, i 21enni finiti in carcere, e Francesco Palladino, 26enne (a quest'ultimo viene contestato il reato di favoreggiamento personale). Dagli insulti ai fatti, e poi le coltellate. Almeno otto, ma forse anche dieci-dodici giovani che si trasformarono in vendicatori e «sceriffi»; i quali scatenarono una furiosa reazione, quasi a voler dimostrare di essere i padroni del territorio.