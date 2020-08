Rapina due fidanzatini a Posillipo, 40enne denunciato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Posillipo hanno denunciato per tentata rapina un 40enne già noto alle forze dell’ordine reo di avere provato a rapinare una coppia di fidanzatini dello Sri Lanka poco più che 20enni alla fermata del bus in via Manzoni.

L'uomo ha colpito con un pugno il giovane e ha tentato di prendere la borsa e lo smartphone di un noto “brand” che la fidanzatina teneva tra le mani. Fuggito a piedi nelle vie limitrofe, è stato bloccato da una pattuglia impegnata nei servizi di perlustrazione disposti dal comando provinciale di Napoli.

