Rapina da Benetton, movida di droga e abusivi: arresti e controlli nel weekend napoletano

Domenica 9 Settembre 2018, 12:58

Servizio straordinario per il controllo del territorio svolto dai carabinieri della compagnia Napoli-centro e del nucleo radiomobile di Napoli.In piazza Pignasecca, durante la movida è stato tratto in arresto un 45enne di Bacoli, Salvatore Barone, per detenzione di stupefacente a fini di spaccio: era in possesso di un panetto di hashish del peso di 70 grammi. Dopo le formalità di rito è stato tradotto ai domiciliari e attende il giudizio direttissimo.Su via Toledo, nei pressi del negozio “Benetton”, i carabinieri della stazione di Chiaia hanno arrestato un 27enne georgiano, Ratishvili Vasil, dopo che aveva perpetrato nel negozio una rapina impropria: aveva rubato capi di abbigliamento per 300 euro e, quando il capo reparto del negozio se ne è accorto e ha tentato di bloccarlo, lo ha aggredito; una pattuglia di militari in zona durante i servizi di controllo lo ha notato fuggire, ha sentito la richiesta d’intervento della vittima quindi ha rincorso e bloccato il malfattore recuperando la refurtiva. L’arrestato attende il rito direttissimo.Nei Quartieri spagnoli è stato arrestato per inosservanza del divieto di dimora e resistenza a un pubblico ufficiale Maurizio Provenzano, un 26enne della zona sottoposto al divieto di dimora a Napoli per il reato di spaccio. Notato dai militari ha provato a fuggire ma è stato raggiunto e bloccato. Anche lui è in attesa del giudizio direttissimo.Arrestato, invece, Carlo Leone, un 59enne che era ai domiciliari in via Pallonetto Santa Lucia, raggiunto da un’ordinanza di aggravamento che dispone la custodia in carcere.Controlli anche in altri settori della sicurezza pubblica: nel corso del servizio i carabinieri hanno identificato circa 440 persone di cui 90 minori; i militari hanno inoltre sanzionato 17 parcheggiatori abusivi, segnalato alla prefettura 3 soggetti assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di marijuana e hashish per uso personale e contestato 204 contravvenzioni al codice della strada per guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa e guida senza casco.