Rapina 30 euro a due 15enni, 48enne arrestato dai carabinieri nei vicoli di Napoli

Martedì 16 Luglio 2019, 18:45

Enrico Correale, 48enne del Vasto già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per rapina dai carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli.L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre costringeva due 15enni di Acerra a consegnargli i soldi che portavano in tasca.Sotto la minaccia di un coltello ha tolto loro circa 30 euro e alla vista dei militari è fuggito da via Fazzini, luogo dove ha perpetrato la rapina, verso le vie limitrofe.Inseguito e bloccato, Correale è stato arrestato e il denaro sottratto restituito ai due giovani. Dopo le formalità di rito è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.