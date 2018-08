Napoli, schiaffi a donna per rapinare cellulare: lei in ospedale, lui arrestato

Lunedì 27 Agosto 2018, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2018 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una 29enne di origine moldava è finita in ospedale dopo essere stata aggredita in piazza Garibaldi. La donna è stata percossa e presa a schiaffi da un uomo che è riuscito a impossessarsi del cellulare della vittima che pochi istanti prima dell'aggressione, stava parlando al telefonino.Alcuni poliziotti in servizio nei pressi della stazione centrale, hanno notato la vittima che inseguiva il proprio aggressore e sono intervenuti bloccando l'uomo e recuperando la refurtiva. L'episodio è avvenuto intorno alle 9.30 di stamattina.Il rapinatore, un 56enne napoletano, è stato arrestato dagli agenti dell'ufficio Prevenzione Generale della Questura mentre la donna è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 ed assistita all'ospedale Loreto Mare per i traumi contusivi riportati al braccio e alla testa.