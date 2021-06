Quattro rapine a hotel e pompe di benzina tra Napoli e Caserta in due giorni: presi

Due rapinatori ,arrestati a febbraio per due rapine a distributori di benzina, sono stati individuati dai Carabinieri come responsabili altre due rapine, in totale quattro , commesse in due giorni, tra il Napoletano ed il Casertano Si tratta di Tommaso Frascogna, 36 anni, di Giugliano, e Gennaro Palma, 44, di Villaricca, già denunciati in precedenza.

I militari della Stazione di Qualiano avevano arrestato entrambi il 25 febbraio.. Le indagini però hanno fatto emergere numerosi altri indizi relativi ad altri due colpi messi a segno il 24 febbraio in un hotel di Qualiano e ad un distributore di benzina di Castel Volturno (Caserta). I due, in carcere a Poggioreale, dovranno rispondere della nuova accusa.