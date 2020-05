I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Aversa che, nelle prime ore della giornata di ieri hanno fermato e sottoposto a controllo di polizia, in Casal di Principe, un sessantenne di Giugliano che era alla guida della propria autovettura, nel cui vano portabagagli i finanzieri hanno rinvenuto 15 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri privi del sigillo di Stato. Le sigarette illecitamente detenute, che se poste in commercio avrebbero fruttato circa € 2.500,00, sono state sequestrate e il responsabile, gravato da svariati precedenti di polizia e percettore del cosiddetto reddito di cittadinanza, è stato tratto in arresto in flagranza di reato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Napoli Nord, per essere successivamente processato con rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA