Retinopatia diabetica, diagnosi più rapida al Policlinico Vanvitelli

Un nuovo modello di integrazione scientifico-organizzativa per la prevenzione della retinopatia diabetica, oggi più frequente complicanza cronica di questa malattia e principale causa di cecità evitabile tra i 16 e i 65 anni. Questo sistema di presa in carico dei pazienti più a rischio è operativo dallo scorso sabato e vede impegnate l'Endocrinologia e malattie del metabolismo e l'Oculistica del Policlinico Vanvitelli. «La mission - spiega il direttore generale Ferdinando Russo - è quella di creare valore aggiunto, integrando professionalità di grande rilievo, illustri ricercatori del nostro ateneo». Al fianco dei professionisti anche il Coordinamento delle associazioni dei pazienti diabetici della Campania guidato da Fabiana Anastasio, consigliera nazionale del Fand-Associazione nazionale diabetici. E, ovviamente, le professoresse Katherine Esposito (Endocrinologia e Malattie del Metabolismo) e Francesca Simonelli (Clinica oculistica), nell’azienda ospedaliera universitaria Vanvitelli impegnate ad assicurare la diagnosi precoce della retinopatia diabetica. Il servizio si svolge nei locali della Diabetologia del Policlinico Vanvitelli, in piazza Miraglia a Napoli, dedicato ai soggetti a rischio, ovvero a pazienti con diabete tipo 1 e tipo 2 non ben controllato e di lunga durata o con la concomitante presenza di altri indicatori come ipertensione, abitudine al fumo, alterazione dei valori dei lipidi nel sangue.

Ora l'immediata accessibilità all’esame del fondo oculare permette la presa in carico tempestiva e appropriata di questi pazienti con retinopatia diabetica e la possibilità di avviarle ai più avanzati approcci terapeutici come la laserterapia, mediante la possibilità di eseguire in loco la tomografia a coerenza ottica, un altro esame innovativo e non invasivo in grado di valutare il danno della macula (la parte centrale della retina.