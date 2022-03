Ricercatori precari manifestano davanti alla prefettura di Napoli

Presidio dei ricercatori e dei collaboratori della ricerca a Napoli, in piazza del Plebiscito, con richiesta di incontro al Prefetto. Alla manifestazione questa mattina partecipano la segretaria generale della Fp Cgil, Serena Sorrentino, e il segretario generale Fp Cgil Campania e A.M. di Napoli, Alfredo Garzi, il segretario Sanità Pubblica, Giosué Di Maro, il coordinatore aziendale del Pascale, Antimo Morlando.

APPROFONDIMENTI IL CASO Tra gli infermieri precari è l'allarme rosso: rischiano... LA SANITÀ Sanità a Napoli, è allarme ambulanze: «Tutto il... L'INIZIATIVA Elezioni Rsu Campania: presentati i candidati Cgil con le categorie...

«È giunto il momento di riconoscere la dignità e l’importanza del lavoro dei ricercatori e dei collaboratori della ricerca, ma soprattutto l’importanza degli investimenti nella ricerca sanitaria pubblica, in un Paese come il nostro fra gli ultimi posti tra quelli della Ue per quantità di fondi destinati alla ricerca in rapporto al Pil», si legge nella nota diffusa per annunciare lo sciopero. «Per garantire un futuro alla ricerca pubblica è indispensabile procedere alla stabilizzazione dei ricercatori sanitari e dei collaboratori di ricerca precari degli Irccs e degli Izs, prevedendo requisiti, procedure e tempistiche uniformi agli altri lavoratori che consenta di sottoscrivere, in tempi rapidi, un contratto di lavoro stabile a tempo indeterminato. È necessario che il governo, il ministero della Salute, le Regioni e il Parlamento si facciano carico del futuro della ricerca in Italia assicurando percorsi uniformi di stabilizzazione a tutto il personale precario della ricerca, sia per quello inserito nella “Piramide della ricerca” che per quello attualmente escluso».