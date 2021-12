Ricorso in Cassazione di Fabio Manduca condannato per l'omicidio di Belardinelli, l'ultras morto negli scontri prima di Inter-Napoli

La difesa di Fabio Manduca ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza della corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna del tifoso napoletano a 4 anni per omicidio stradale per aver travolto e ucciso con il proprio suv l'ultrà Daniele Belardinelli, morto negli scontri del 26 dicembre 2018, in via Novara, poco lontano dallo stadio di San Siro, prima della partita tra Inter e Napoli.

Il legale Eugenio Briatico ha presentato un ricorso in cui sostanzialmente si ripetono i motivi dell'appello, ossia si chiede «l'assoluzione per non aver commesso il fatto, non essendoci la prova che il veicolo guidato da Manduca abbia effettivamente investito Belardinelli» e «in subordine la richiesta di modifica dell'entità della pena inflitta, chiedendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione».

La data per discutere del ricorso in Cassazione non è stata ancora fissata.