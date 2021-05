Rifiuti in fiamme per smaltire gli scarti, denunciati due uomini a Brusciano

I carabinieri della stazione di Brusciano sono intervenuti in un fondo agricolo in località Quarantamoggi dove, due persone, un 36enne di origini maliane ma residente a Pozzuoli e un 46enne di Casoria, avevano incendiato un cumulo di rifiuti. Scarti di cartone e plastica da imballaggio erano stati dati alle fiamme ed erano verosimilmente rifiuti prodotti dall’azienda agricola per la quale lavorano.

I due sono stati denunciati per combustione illecita di rifiuti. Il terreno sarà invece bonificato dagli enti comunali preposti.