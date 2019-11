Napoli, sequestrata una tonnellata di rifiuti pericolosi in un capannone

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 13:09

Nell'ambito dell'attività di contrasto ai furti di rame messa della Polfer con il controllo dei depositi di materiale ferroso presenti in Campania, gli agenti hanno sequestrato oltre una tonnellata di rifiuti speciali pericolosi custoditi presso una ditta di stoccaggio con sede nell’interland napoletano.Apparentemente nell’azienda sottoposta a controllo, che nel proprio magazzino custodiva del materiale ferroso, tutto sembrava regolare. Ma un’ispezione accurata ha permesso agli agenti della Polfer di individuare, in un’area vicina, un ulteriore deposito, chiuso e assicurato con un lucchetto. Sebbene in un primo momento il titolare dell’azienda asseriva di non avere quel locale nella propria disponibilità, dagli accertamenti effettuati sul posto è emerso che la struttura in muratura e lamiere gli era stata concessa in uso gratuito e pertanto il controllo veniva esteso anche in quel luogo. All’interno veniva rinvenuta un’ingente quantità di batterie esauste per autovetture, compressori per frigoriferi, bombole di gas, tutti rifiuti speciali pericolosi per i quali l’azienda non aveva né le autorizzazioni né la documentazione. Perciò tutto è stato sequestrato ed il titolare della ditta di smaltimento è stato denunciato.