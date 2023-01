Rione Alto, auto in sosta con i vetri rotti. Le segnalazioni dei cittadini

Una fila di auto parcheggiate a margine della strada. Cosa hanno in comune? I «vetri» rotti. La maggior parte presentano infatti i finestrini danneggiati.

Le poche fortunate che li hanno ancora integri sono semplicemente arrivate dopo perchè a terra ci sono i frammenti di vetro delle auto che lì sostavano in precedenza.

Avviene in via Gabriele Jannelli, nella zona del Rione Alto, a poca distanza dallo svincolo della tangenziale Camaldoli.

A segnalare questo episodio sono i cittadini della zona, che si sono avvisati a vicenda tramite il gruppo Facebook «Cittadinanza attiva del Rione Alto», luogo di scambio reciproco di informazioni e suggerimenti per i residenti dell'area a nord del quartiere Vomero. In molti lamentano l'assenza di controlli da parte delle forze dell'ordine e evidenziano la necessità che nella zona venga installato un servizio di videosorveglianza. Altri sostengono che la crisi economica abbia spinto a gesti disperati molte persone. Un utente ha effettuato un video in cui si può vedere la triste sfilata dei veicoli colpiti da questi anni di vandalismo.