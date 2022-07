Città della Scienza, incendio prescritto: vigilante condannato per crollo e disastro

La Corte di Appello di Napoli (V sezione, presidente Rovida, giudici a latere Gaudino e Diani) a seguito dell'annullamento della Cassazione del 26 novembre 2019 della sentenza emessa dal gup di Napoli il 2 dicembre 2016 ha deciso di non doversi procedere - per intervenuta prescrizione - nei confronti del vigilante Paolo Cammarota in relazione al reato di incendio contestato per il rogo che ha distrutto la Città della Scienza di Napoli il 4 marzo 2013.

I giudici hanno però rideterminato la pena in 5 anni e 4 mesi di reclusione nei confronti dell'imputato in relazione alla condanna inflitta per il reato di crollo e disastro doloso. La Fondazione Idis Città della Scienza si è costituita parte civile al processo attraverso l'avvocato Giuseppe De Angelis.