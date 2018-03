Rosa Di Domenico è torna a casa e riabbraccia i suoi amici: «Lunedì torno a scuola»

Giovedì 8 Marzo 2018, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 20:16

Dopo la fuga d'amore in Turchia Rosa Di Domenico è tornata a casa. Con una conferenza stampa al Comune di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, ha ringraziato chi si è preoccupato per lei. La 15enne era fuggita per raggiungere il ragazzo di cui si era innamorata in Turchia, ma la famiglia ha sempre pensato si fosse trattato di un plagio e ha portato avanti una lunga battaglia per riaverla in Italia.Pochi giorni fa Rosa spontaneamente è tornata a casa, per la gioia dei suoi cari, e vista la risonanza mediatica che ha abuto il suo caso, ha voluto parlare al pubblico attraverso una conferenza stampa. Rosa ha detto di voler presto tornate a scuola, lunedì 12 tornerà in aula al liceo Bassi di Sant'Antimo e come ha dichiarato lei: «Stasera ci sarà una festa tra amici».Non si è parlato della sua fuga in Turchia, visto che ci sono delle indagini in corso. Il papà ha detto di essere felicissimo di aver riabbracciato la figlia. Rosa ha poi confessato di aver detto "ti amo" alla mamma appena arrivata in aeroporto.