Ruba cellulare ma resta bloccato sull'autobus: arrestato alla fermata

Mercoledì 18 Aprile 2018, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2018 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ruba il cellulare ad uno studente mentre si trova a bordo di un autobus. Il giovane se ne accorge e allerta immediatamente i carabinieri dal telefonino del suo amico. E non saranno stati minuti felici per il balordo che ha assistito a tutta la scena senza poter scendere in fretta dal mezzo e darsi alla fuga con la refurtiva. E’ accaduto a Varcaturo, zona costiera. Il ladro ha infilato le mani nelle tasche del giovane sfilandogli il telefonino. Lo studente però si è accorto subito di quanto accaduto e ha immediatamente chiesto all’amico di poter utilizzare il suo cellulare. Il ragazzo ha indicato ai carabinieri la strada su cui si trovava il mezzo e il numero dell’autobus. I carabinieri hanno quindi raggiunto il pullman e hanno attesto il ladro alla fermata. Il manette ci è finito un 29enne R.A.I carabinieri hanno poi continuano a presidiare la fascia costiera e hanno arrestato F.E. 31enne di Napoli, poiché destinatario di un ordine di carcerazio­ne in regime di dete­nzione domiciliare per rapina aggravata; F.V. 47enne, resosi res­ponsabile di truffa ad un assicurazione; G.F. 37enne, resosi res­ponsabile di ricetta­zione poiché trovato in possesso di una macchina rubata. I militari hanno ritirato 6 patenti e 5 carte di circolazio­ne, elevato 17 contravvenzioni e sequestrato 10 veicoli. Tre persone sono state multate per aver violato l’ordinanza sindacale emessa dalla locale municipa­lità contro la pro­stituzione.