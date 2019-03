Sabato 30 Marzo 2019, 16:25

Il turista tedesco, vittima del borseggio, nemmeno si era accorto del danno subito: si è infilato nel treno della Circumvesuviana diretto a Sorrento ed è stato avvisato dei carabinieri all’altezza della stazione di Pompei – Villa dei Misteri che qualcuno gli aveva sottratto il portafogli. Per fortuna, però, ad accorgersi del furto sono stati gli agenti in borghese della Polfer, che hanno ammanettato E.V., 44 anni, risultato poi destinatario di una nota di rintraccio per allontanamento ed evasione dalla casa di lavoro di Castelfranco Emilia. L’episodio è avvenuto nella stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi. E. V. si è messo alle spalle del tedesco fermo sulla banchina ad aspettare il treno, gli ha messo le mani in tasca ed ha preso il portafogli. Nel frattempo il convoglio è arrivato e il turista è salito. Tutta la scena è stata vista dai poliziotti, che hanno bloccato l’uomo con la refurtiva tra le mani. Giudicato con rito direttissimo e condannato all’obbligo di firma, due volte al giorno, presso l’organo di polizia territoriale