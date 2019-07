Rubati i registri della scuola, studenti senza diploma né copia nel Napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Luglio 2019, 14:30

Furto di documenti all'istituto comprensivo De Luca Picione: niente diploma né copia di quest'ultimo per migliaia di ex studenti dell'ultimo ventennio. Potranno ritirare un «certificato sostitutivo del diploma di terza media, previa consultazione dei documenti ufficiali dei registri e dei verbali che attestino l'avvenuto esame»: è quanto ha disposto l'Ufficio scolastico regionale. Non sarà come avere tra le mani la pergamena stilizzata, ma il certificato sostitutivo sarà valido a tutti gli effetti per chi ha bisogno della certificazione della licenza media, attestazione che la sede centrale della scuola era impossibilitata a fornire a causa del furto del registro perenne.