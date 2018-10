Salvini a Napoli, centri sociali in piazza: l'anno scorso il corteo anti-Matteo

Lunedì 1 Ottobre 2018, 19:24 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 19:27

Gli esponenti dei centri sociali di Napoli si sono dati appuntamento per un'assemblea domani alle 10.30 a Largo Berlinguer per protestare contro la visita a Napoli del ministro dell'Interno Matteo Salvini che domani parteciperà alla riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.«Qualche ora fa - spiegano in una nota gli esponenti dei movimenti partenopei - abbiamo appreso dell'arrivo di Matteo Salvini domani a Napoli per un incontro in prefettura sulla sicurezza. Arriva con un blitz, nella città in cui la Lega il 4 Marzo ha preso il risultato più basso d'Italia e soprattutto nella città che l'ultima volta lo ha accolto con una imponente manifestazione popolare che semplicemente sottolineava la pericolosità dei contenuti razzisti e reazionari quotidianamente propagandati dal segretario leghista. Questo arrivo improvviso, costruito in silenzio dai lacchè della Lega per mesi - sottolineano - serve evidentemente a impedire la costruzione di una risposta della città da sempre ribelle alla Lega Nord».«Una scelta da vigliacchi - concludono - che non ci impedirà di far sentire la nostra voce domani in piazza. Ci vediamo alla metro di Toledo alle 10,30 per una assemblea-presidio della Napoli che rifiuta le politiche xenofobe e reazionarie del governo del Nord e della guerra ai poveri»