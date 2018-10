Lunedì 1 Ottobre 2018, 12:01

«Mi aspetto fatti, concretezza, risposte e che non ci sia l'annuncite che il vento autunnale porta via». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista della visita istituzionale del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che domani parteciperà in prefettura al comitato per l'Ordine e la sicurezza. «La sicurezza - ha ricordato il sindaco - è materia quasi esclusivamente di competenza dello Stato e pertanto mi aspetto che il ministro ci dirà quante unità di forze di polizia invierà in città per coadiuvare i nostri agenti delle forze dell'ordine che fanno un lavoro egregio in modo da prevenire episodi di violenza, come le stese e non solo, e per individuare rapidamente i responsabili di fatti criminali». De Magistris ha sottolineato l'importanza dell'appuntamento di domani perché «è la prima volta che c'è un incontro ufficiale e istituzionale tra la città e un ministro del governo M5S-Lega».